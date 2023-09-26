Узнать больше

В горном ультрамарафоне в Геленджике примут участие 1700 человек

Короткая ссылка
В Геленджике с 30 сентября по 1 октября пройдёт масштабный горный ультрамарафон. В нём примут участие более 1700 человек.
В горном ультрамарафоне в Геленджике примут участие 1700 человек
  • Gettyimages.ru
  • © swissmediavision

Забег White Bride Ultra Gelendzhik состоится на дистанциях от 15 до 120 км.

Участники на 15 км стартуют в селе Дивноморском, старты остальных дистанций — с Центральной площади города.

Также будет организован костюмированный забег женихов и невест по набережной города Wedding Race.

30 сентября пройдут забеги-спутники для детей до 15 лет.

Титульной дистанцией мероприятия является забег на 120 км. Это самый массовый горный ультрамарафон в России, который пройдёт уже во второй раз.

В связи с проведением мероприятия в городе будут действовать временные ограничения на движение транспортных средств.

Ограничения продлятся 30 сентября с 16:00 до 16:30 и 1 октября с 05:00 до 07:30.

Перекрыты будут все улицы, которые имеют пересечение с Морской: улица Мира, улица Серафимовича, Геленджикский проспект, улица Халтурина, Красная улица, улица Пушкина, улица Тургенева, улица Чернышевского, улица Фурманова, улица Суворова, улица Фрунзе, Объездная улица и Вокзальный переулок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить