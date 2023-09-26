В горном ультрамарафоне в Геленджике примут участие 1700 человек

В Геленджике с 30 сентября по 1 октября пройдёт масштабный горный ультрамарафон. В нём примут участие более 1700 человек.

Забег White Bride Ultra Gelendzhik состоится на дистанциях от 15 до 120 км.

Участники на 15 км стартуют в селе Дивноморском, старты остальных дистанций — с Центральной площади города.

Также будет организован костюмированный забег женихов и невест по набережной города Wedding Race.

30 сентября пройдут забеги-спутники для детей до 15 лет.

Титульной дистанцией мероприятия является забег на 120 км. Это самый массовый горный ультрамарафон в России, который пройдёт уже во второй раз.

В связи с проведением мероприятия в городе будут действовать временные ограничения на движение транспортных средств.

Ограничения продлятся 30 сентября с 16:00 до 16:30 и 1 октября с 05:00 до 07:30.

Перекрыты будут все улицы, которые имеют пересечение с Морской: улица Мира, улица Серафимовича, Геленджикский проспект, улица Халтурина, Красная улица, улица Пушкина, улица Тургенева, улица Чернышевского, улица Фурманова, улица Суворова, улица Фрунзе, Объездная улица и Вокзальный переулок.