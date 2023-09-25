Бастующие в США сценаристы пришли к предварительному соглашению с продюсерами
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Как сообщает Deadline, подробности сделки не разглашаются, однако новое соглашение обеспечит сценаристам защиту и наиболее выгодные условия труда.
Тем не менее забастовка не закончится, пока не будет подписан договор.
Кроме того, сценаристы не вернутся к работе до тех пор, пока Гильдия киноактёров США также не придёт к официальному соглашению с альянсом.
Ранее стало известно, что премьеру «Дюны 2» перенесли на 2024 год из-за забастовки в Голливуде.