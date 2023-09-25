Бастующие в США сценаристы пришли к предварительному соглашению с продюсерами

В США приостановились пикетирования, поскольку Гильдия сценаристов и Альянс продюсеров кино и телевидения пришли к предварительному соглашению.

Как сообщает Deadline, подробности сделки не разглашаются, однако новое соглашение обеспечит сценаристам защиту и наиболее выгодные условия труда.

Тем не менее забастовка не закончится, пока не будет подписан договор.

Кроме того, сценаристы не вернутся к работе до тех пор, пока Гильдия киноактёров США также не придёт к официальному соглашению с альянсом.

Ранее стало известно, что премьеру «Дюны 2» перенесли на 2024 год из-за забастовки в Голливуде.