В четырёх городах Челябинской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.
«В Челябинске, Златоусте, Коркино с 19:00 23 сентября до 11:00 25 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. В Сатке — с 5:00 23 сентября до 15:00 24 сентября», — рассказали в ведомстве.
Минэкологии ведёт круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области ожидается высокая пожароопасность с 22 до 28 сентября.