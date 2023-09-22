Узнать больше

В четырёх городах Челябинской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Короткая ссылка
В ряде городов Челябинской области объявили о неблагоприятных метеоусловиях с 23 по 25 сентября.
В четырёх городах Челябинской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях
  • Gettyimages.ru
  • © MIKHAIL GALYSHEV

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

«В Челябинске, Златоусте, Коркино с 19:00 23 сентября до 11:00 25 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. В Сатке — с 5:00 23 сентября до 15:00 24 сентября», — рассказали в ведомстве.

Минэкологии ведёт круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области ожидается высокая пожароопасность с 22 до 28 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить