В четырёх городах Челябинской области предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

В ряде городов Челябинской области объявили о неблагоприятных метеоусловиях с 23 по 25 сентября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкологии.

«В Челябинске, Златоусте, Коркино с 19:00 23 сентября до 11:00 25 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. В Сатке — с 5:00 23 сентября до 15:00 24 сентября», — рассказали в ведомстве.

Минэкологии ведёт круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области ожидается высокая пожароопасность с 22 до 28 сентября.