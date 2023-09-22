Шахназаров выразил надежду, что Россия не будет выдвигать фильм на «Оскар»
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Об этом сообщают «РИА Новости».
Шахназаров отметил, что Российский оскаровский комитет уже давно приостановил свою деятельность.
Сам постановщик полагает, что в нынешнее время участие России в «Оскаре» неуместно.
«И в том году не выдвигали на «Оскар» никого, и в этом, я надеюсь. Считаю, что не нужно в такой ситуации», — цитирует слова режиссёра источник.
Ранее актёр Шон Пенн заявил о готовности переплавить статуэтки «Оскар» на пули для ВСУ.