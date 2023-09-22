Шахназаров выразил надежду, что Россия не будет выдвигать фильм на «Оскар»

Российский режиссёр Карен Шахназаров выразил надежду на то, что Россия не будет выдвигать фильм на «Оскар» в текущем году.

Об этом сообщают «РИА Новости».

Шахназаров отметил, что Российский оскаровский комитет уже давно приостановил свою деятельность.

Сам постановщик полагает, что в нынешнее время участие России в «Оскаре» неуместно.

«И в том году не выдвигали на «Оскар» никого, и в этом, я надеюсь. Считаю, что не нужно в такой ситуации», — цитирует слова режиссёра источник.

Ранее актёр Шон Пенн заявил о готовности переплавить статуэтки «Оскар» на пули для ВСУ.