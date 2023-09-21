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Метеоролог Стальнов спрогнозировал тёплое начало октября в Москве

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Независимый метеоролог Виталий Стальнов рассказал о погоде в Москве и Московской области в начале октября.
Метеоролог Стальнов спрогнозировал тёплое начало октября в Москве
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«В начале октября без существенных осадков: температура днём +10...+15 °С. К середине первой декады ожидается очень тёплая и сухая погода, днём воздух прогреется до +18...+23 °С», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Стальнова, в конце первых десяти дней октября будет облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ожидаются дневные температуры +12...+17 °С.

«К началу второй декады без осадков, днём +4...+9 °С, ночью местами слабые заморозки. В середине месяца переменная облачность, без существенных осадков, максимальная температура днём +8...+13 °С», — прогнозирует эксперт.

Ранее ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Нижегородской области. По его словам, в настоящее время в регионе установилось второе бабье лето и в выходные может потеплеть до +26 °С.

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