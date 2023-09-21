Синоптик Позднякова назвала антициклоны причиной тёплого сентября в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о причинах тёплой погоды в Москве в сентябре.

«Погода в столице в сентябре тёплая, потому что так у нас сложились синоптические процессы. В основном её в этом месяце определяли области повышенного атмосферного давления, то есть у нас один антициклон сменялся другим антициклоном», — пояснила Позднякова в беседе с сайтом «Москва 24».

При этом, по словам синоптика, температура не является аномальной для сентября. Так, за 20 дней текущего месяца среднесуточная температура на ВДНХ была всего на 1,7 °С выше климатической нормы.

Ранее ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Нижегородской области. По его словам, в настоящее время в регионе установилось второе бабье лето и в выходные может потеплеть до +26 °С.