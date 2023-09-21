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В ХМАО ожидается усиление ветра до 20 м/с

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В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается усиление ветра.
В ХМАО ожидается усиление ветра до 20 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, 21—22 сентября в ХМАО будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь.

«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9—14 м/с, местами сильный ветер — порывы 15—20 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал о погоде в Московской области в ближайшие дни. Он отметил, что в четверг, 21 сентября, в регионе ожидается небольшой дождь.

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