Друг Николаева рассказал, что артист пришёл в себя после операции на сердце
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
Об этом сообщил сайт kp.ru.
Отмечается, что Николаеву успешно провели коронарное шунтирование.
В сообщении говорится, что артист «уже пришёл в себя, шутит».
При этом врачи говорят, что ему необходимо будет несколько недель провести в больнице.
При этом, как пишет Life.ru, источник Telegram-канала SHOT рассказал, что Николаев уже переведён в общую палату.
Ранее СМИ сообщали, что Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Как выяснил RT, его концерты были либо перенесены на февраль, либо полностью отменены.