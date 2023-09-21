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Друг Николаева рассказал, что артист пришёл в себя после операции на сердце

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Друг певца и композитора Игоря Николаева рассказал, что артист пришёл в себя после операции на сердце.
Друг Николаева рассказал, что артист пришёл в себя после операции на сердце
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Об этом сообщил сайт kp.ru.

Отмечается, что Николаеву успешно провели коронарное шунтирование.

В сообщении говорится, что артист «уже пришёл в себя, шутит».

При этом врачи говорят, что ему необходимо будет несколько недель провести в больнице.

При этом, как пишет Life.ru, источник Telegram-канала SHOT рассказал, что Николаев уже переведён в общую палату.

Ранее СМИ сообщали, что Николаев госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Как выяснил RT, его концерты были либо перенесены на февраль, либо полностью отменены.

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