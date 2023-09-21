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В Москве проведут капремонт особняка Хлудова

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В Басманном районе Москвы стартовал капитальный ремонт и реставрация особняка Хлудова в Хомутовском тупике.
В Москве проведут капремонт особняка Хлудова

Специалисты восстановят исторический облик здания, построенного в 1864 году, передаёт телеканал «360».

«За долгие годы эксплуатации здания часть декоративных элементов была утрачена, а старинные деревянные рамы заменили на оконные блоки с пластиковым профилем, нарушающим его исторический облик. Кроме того, неоднократно выполнялись различные перепланировки с заменой части конструкций», — прокомментировал исполняющий обязанности первого замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Антон Мельников.

Работы проведут до конца 2024 года.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в Москве отреставрировали свыше 2000 памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев с 2011 года.

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