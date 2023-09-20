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Собянин сообщил о создании онлайн-платформы для организации киносъёмок в Москве

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В столице запускают пилотный проект по созданию Московской цифровой киноплатформы film.moscow — единой точки доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для организации киносъёмок и производства телепрограмм. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
Собянин сообщил о создании онлайн-платформы для организации киносъёмок в Москве

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

Киностудии и съёмочные группы смогут арендовать павильоны и студии, организовать натурные съёмки на знаковых площадках столицы, взять напрокат костюмы, реквизит и оборудование.

Платформа будет работать по принципу одного окна.

В информационной базе киноплатформы будет представлено 12 киносъёмочных площадок, более 200 объектов для киносъёмок, около 30 киношкол, четыре кинокластера.

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