Собянин сообщил о создании онлайн-платформы для организации киносъёмок в Москве
Об этом сообщает портал мэра и правительства.
Киностудии и съёмочные группы смогут арендовать павильоны и студии, организовать натурные съёмки на знаковых площадках столицы, взять напрокат костюмы, реквизит и оборудование.
Платформа будет работать по принципу одного окна.
В информационной базе киноплатформы будет представлено 12 киносъёмочных площадок, более 200 объектов для киносъёмок, около 30 киношкол, четыре кинокластера.