Вильфанд назвал тёплую погоду на европейской территории России продолжением лета
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«В сентябре ненастья на европейской территории России не наблюдалось. Всё время была вполне комфортная погода, бабьего лета пока нет. Бывает, что погода не замечает, что люди создали календарь, и 1 сентября должна начаться осень, лето просто перешагивает через этот временной порог, что человечество назначило, и продолжается», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, летнюю погоду в метеорологии описывают не только по значениям послеполуденной температуры, но и по значениям ночной. Так, 21 сентября минимальные значения ночью — +12...+14 °С.
«По-настоящему летняя погода для центра европейской России. Дневная температура 21—22 сентября от 21 до 25 градусов. В выходные 23—24 сентября ночные температуры составят около +9...+10 °С, дневные — +18...+23 °С», — отметил Вильфанд.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что высокая пожарная опасность лесов в Удмуртии сохранится с 20 по 25 сентября.