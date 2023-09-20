Вильфанд назвал тёплую погоду на европейской территории России продолжением лета

Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд прокомментировал тёплую погоду на европейской территории страны.

«В сентябре ненастья на европейской территории России не наблюдалось. Всё время была вполне комфортная погода, бабьего лета пока нет. Бывает, что погода не замечает, что люди создали календарь, и 1 сентября должна начаться осень, лето просто перешагивает через этот временной порог, что человечество назначило, и продолжается», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, летнюю погоду в метеорологии описывают не только по значениям послеполуденной температуры, но и по значениям ночной. Так, 21 сентября минимальные значения ночью — +12...+14 °С.

«По-настоящему летняя погода для центра европейской России. Дневная температура 21—22 сентября от 21 до 25 градусов. В выходные 23—24 сентября ночные температуры составят около +9...+10 °С, дневные — +18...+23 °С», — отметил Вильфанд.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что высокая пожарная опасность лесов в Удмуртии сохранится с 20 по 25 сентября.