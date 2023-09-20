Актриса Белобородова поделилась воспоминаниями об Алексее Янине

Актриса Евгения Белобородова выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Алексея Янина.

«Мы с Лёшей Яниным учились вместе в одном институте — в Щепкинском училище. И я его знаю со времён учёбы, мне посчастливилось оказаться с ним в одном театре и играть на одной сцене в одном спектакле — золушку и принца. Это мои самые яркие воспоминания о Лёше», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила Белобородова, Янин был сильным, прекрасным и настоящим мужчиной, актёром и человеком.

Ранее сообщалось, что актёр Российского академического молодёжного театра Алексей Янин умер в возрасте 40 лет.