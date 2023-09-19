В Ставропольском крае направят 1,2 млрд рублей на развитие библиотек
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ИА «Победа26».
На развитие библиотек планируют выделить более 1,2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Реализацию проектов будут курировать краевые Минобразования и Минкультуры.
В 2023 году для библиотек закупили свыше 29 тыс. экземпляров различных изданий.
Ранее сообщалось, что акция «Литературный диктант» состоится 23 сентября в библиотеках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.