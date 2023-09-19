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В Ставропольском крае направят 1,2 млрд рублей на развитие библиотек

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В Ставропольском крае рассказали о планах по развитию библиотек. В настоящее время в регионе работает 600 учреждений, из них 77% расположено в сельских территориях.
В Ставропольском крае направят 1,2 млрд рублей на развитие библиотек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Победа26».

На развитие библиотек планируют выделить более 1,2 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Реализацию проектов будут курировать краевые Минобразования и Минкультуры.

В 2023 году для библиотек закупили свыше 29 тыс. экземпляров различных изданий.

Ранее сообщалось, что акция «Литературный диктант» состоится 23 сентября в библиотеках Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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