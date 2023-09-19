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Астроном Железнов рассказал подробности о феномене магнитных бурь

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Старший сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал подробности о возникновении магнитных бурь и их влиянии на Землю.
Астроном Железнов рассказал подробности о феномене магнитных бурь
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«Когда Солнце спокойное, ветер идёт непрерывным потоком. Магнитное поле Земли приобретает сложную форму из-за воздействия солнечного ветра, но эта форма стабильна. На Солнце периодически возникает активность: в частности, корональные выбросы или корональные дыры. Из-за этого плотность солнечного ветра приобретает беспорядочный характер — могут возникать ударные волны», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

По его словам, когда ударная волна сталкивается с магнитосферой, магнитное поле Земли начинает возмущаться, и этот процесс называется магнитной бурей.

«До сих пор не пришли к единому мнению, влияют ли бури на метеозависимых людей», — отметил Железнов.

Он добавил, что на природе магнитные бури однозначно сказываются — например, животные ориентируются по магнитным линиям планеты.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с Общественной службой новостей заявила, что магнитные бури связаны с определёнными возмущениями и выбросами солнечной энергии непосредственно на Солнце.

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