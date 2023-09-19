Кинолог Уражевский посоветовал приучать собаку к поездкам на автомобиле с детства

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как приучить собаку к поездкам на автомобиле. По его словам, начинать лучше всего с детства.

«Очень важно щенков социализировать, так же важно, как и кормить, заботиться, ухаживать, вакцинировать. Характер собаки формируется с двух до трёх месяцев и такой может оставаться на всю жизнь», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если собака уже взрослая, то всё очень индивидуально и зависит от породы и возраста.

«Для активных, контактных собак, которые видели город, общение, передвигались в общественном транспорте, автомобиль не проблема, они себя прекрасно чувствуют. Собак, которые были неактивные, с которыми не общались, не путешествовали, нужно очень аккуратно, нежно, со знакомым человеком, предметами познакомить с автомобилем», — посоветовал Уражевский.

Как отметил эксперт, начинать лучше с коротких поездок.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» дал советы по уходу за пожилой собакой. Как отметил эксперт, желательно разработать индивидуальный план питания для питомца.