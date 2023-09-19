В Москве проведут более 380 экскурсий в честь Всемирного дня туризма

В Москве проведут бесплатные экскурсии в рамках культурно-просветительской акции «Московские истории» в честь Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября. Онлайн-регистрация открыта в сервисе Russpass.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Профессиональные гиды проведут больше 380 экскурсий. Москвичи и туристы смогут прогуляться по историческому центру, побывать в городских парках, музеях, библиотеках и на других площадках», — заявила и. о. заммэра Наталья Сергунина.

Экскурсии состоятся 23—25 сентября.

Как отметила Сергунина, культурно-просветительскую акцию проводят в Москве с 2020 года. Её участниками стали более 24 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что платформа Russpass представила новые аудиогиды по Москве.