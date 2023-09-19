В Москве проведут более 380 экскурсий в честь Всемирного дня туризма
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Профессиональные гиды проведут больше 380 экскурсий. Москвичи и туристы смогут прогуляться по историческому центру, побывать в городских парках, музеях, библиотеках и на других площадках», — заявила и. о. заммэра Наталья Сергунина.
Экскурсии состоятся 23—25 сентября.
Как отметила Сергунина, культурно-просветительскую акцию проводят в Москве с 2020 года. Её участниками стали более 24 тыс. человек.
Ранее телеканал «360» сообщал, что платформа Russpass представила новые аудиогиды по Москве.