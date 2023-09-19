Умерла актриса Любовь Майкова

В ГИТИСе сообщили о смерти советской и российской актрисы Любови Майковой.

«Советская актриса театра и кино Любовь Майкова скончалась 18 сентября», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что ГИТИС выражает искренние соболезнования всем родным и близким скончавшейся актрисы.

Майкова дебютировала в кино в 1980 году, больше всего она известна отечественному зрителю по ролям в фильмах «Вам и не снилось...», «Салон красоты», «Где находится нофелет?» и «Забытая мелодия для флейты».

Ранее сообщалось, что поэт Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни, его было решено похоронить в столице на Новодевичьем кладбище.