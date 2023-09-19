Узнать больше

Умерла актриса Любовь Майкова

Короткая ссылка
В ГИТИСе сообщили о смерти советской и российской актрисы Любови Майковой.
Умерла актриса Любовь Майкова
  • РИА Новости

«Советская актриса театра и кино Любовь Майкова скончалась 18 сентября», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что ГИТИС выражает искренние соболезнования всем родным и близким скончавшейся актрисы.

Майкова дебютировала в кино в 1980 году, больше всего она известна отечественному зрителю по ролям в фильмах «Вам и не снилось...», «Салон красоты», «Где находится нофелет?» и «Забытая мелодия для флейты».

Ранее сообщалось, что поэт Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни, его было решено похоронить в столице на Новодевичьем кладбище.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить