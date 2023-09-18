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В Удмуртии ожидаются ночные заморозки до -2 °С

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В Удмуртии в течение ближайшей недели ожидается кратковременное похолодание, заморозки и ветер.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

В частности, в ночь на 20 сентября температура воздуха составит -2...+3 °С, днём +14...+19 °С, без осадков.

Во второй половине недели местами возможны кратковременные дожди, температурный фон начнёт повышаться. Ночью +8...+13 °С, днём +18...+23 °С, на севере +17...+19 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области предупредили о ночных заморозках 20—21 сентября.

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