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Ветеринар Христидис: чаще всего хозяева ошибаются в вопросах питания животного

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Врач-ветеринар, заведующая лабораторией регенеративной ветеринарии Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Минздрава России Яна Христидис рассказала об ошибках, которые хозяева животных допускают чаще всего.

«В основном они ошибаются насчёт стратегии питания. Например, нередко не могут определиться, чем кормить животное — натуральной едой или кормом. В результате дают и то и другое, да ещё и подкармливают со стола. Этого делать не стоит», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, вторая серьёзна ошибка — отказ от вакцинации питомца.

«Многие хозяева считают, что если животное не выходит на улицу, то оно не может заболеть инфекционными заболеваниями. Это не так», — отметила Христидис.

Как считает эксперт, нужно делать все рекомендованные прививки.

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