Ветеринар Христидис: чаще всего хозяева ошибаются в вопросах питания животного
«В основном они ошибаются насчёт стратегии питания. Например, нередко не могут определиться, чем кормить животное — натуральной едой или кормом. В результате дают и то и другое, да ещё и подкармливают со стола. Этого делать не стоит», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, вторая серьёзна ошибка — отказ от вакцинации питомца.
«Многие хозяева считают, что если животное не выходит на улицу, то оно не может заболеть инфекционными заболеваниями. Это не так», — отметила Христидис.
Как считает эксперт, нужно делать все рекомендованные прививки.
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