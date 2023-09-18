В Москве 15 млн тюльпанов высадят на клумбы в октябре

В Москве в октябре проведут высадку на клумбы примерно 15 млн тюльпанов, чтобы цветы по традиции распустились к майским праздникам.

Об этом информирует телеканал «360». «После высадки цветники задекорируем разноцветной древесной щепой, которая поможет защитить луковицы от сильных морозов», — уточнил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. По его словам, общая площадь клумб превысит 220 тыс. кв. м. Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало приёма заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».