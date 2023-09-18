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Синоптик Шувалов рассказал о погодных контрастах в ряде регионов на неделе

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в то время, как в средней полосе России будет держаться тёплая погода, в регионах восточнее Байкала, напротив, будет холоднее нормы.

«Средняя полоса от Смоленска до Казани — +19…+24 °С на всю неделю. Это очень высоко. На пять-шесть градусов выше, чем обычно в это время года. Такого тёплого сентября у нас не было пять лет», — отметил метеоролог в разговоре с URA.RU.

По его словам, в южных регионах страны установится бархатный сезон. После кратковременного похолодания на Кубани, в Крыму, Ставрополье, Астраханской области температура к концу недели достигнет +24…+29 °С, а местами и до +30 °С.

В восточной части страны на этой неделе, напротив, начнутся ночные заморозки, отметил Шувалов. По его словам, понижение температуры пройдёт в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Осадки в виде снега ожидаются в Магаданской области.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в выходные дни, 23 и 24 сентября, в Московском регионе может потеплеть до +22...+27 °C.

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