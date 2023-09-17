У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,6
На западе от побережья Канады зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.
- globallookpress.com
- © Chad Hipolito/Keystone Press Agency
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Утверждается, что очаг залегал на глубине 10 км.
Эпицентр находился в 228 км к западу от города Порт-Макнейлл.
3 сентября стало известно, что землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Азербайджане.
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