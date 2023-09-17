У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,6

На западе от побережья Канады зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Утверждается, что очаг залегал на глубине 10 км.

Эпицентр находился в 228 км к западу от города Порт-Макнейлл.

3 сентября стало известно, что землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Азербайджане.