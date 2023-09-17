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У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,6

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На западе от побережья Канады зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6.
У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,6
  • globallookpress.com
  • © Chad Hipolito/Keystone Press Agency

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Утверждается, что очаг залегал на глубине 10 км.

Эпицентр находился в 228 км к западу от города Порт-Макнейлл.

3 сентября стало известно, что землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Азербайджане.

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