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Депутат Драпеко назвала большим горем смерть поэта-песенника Николая Добронравова

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала в беседе с RT смерть поэта-песенника Николая Добронравова.

«Очень жаль. Во-первых, он был гениальный поэт. Песни на его стихи мы будем петь и наши дети будут петь. Во-вторых, он был фантастический человек. Необыкновенной доброты. Очень доброжелательный, ко всем расположенный. Конечно, это большое горе. Жалко, что он от нас ушёл», — поделилась она.

Ранее стало известно, что поэт-песенник Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. 

Отмечается, что он скончался после тяжёлой и продолжительной болезни. 

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