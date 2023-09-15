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Умер колумбийский художник Фернандо Ботеро

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Колумбийский художник Фернандо Ботеро скончался на 92-м году жизни.

Как сообщила радиостанция W Radio, он умер в своём доме в Монако.

По словам директора радиостанции Хулио Санчеса Кристо, который находился в контакте с Ботеро, на днях художник был вынужден обратиться в больницу с пневмонией. По собственному решению он был выписан из медицинского учреждения, поскольку предпочёл находиться у себя дома.

Ранее британский панк-художник Джейми Рид, который получил известность благодаря скандальным постерам к синглу группы Sex Pistols «Боже, храни королеву», скончался в возрасте 76 лет.

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