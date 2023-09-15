На Алтае экспедиция по изучению снежного барса стартует 18 сентября

В пресс-службе межрегиональной ассоциации «Ирбис» сообщили, что 18 сентября начнётся международная экспедиция по изучению снежного барса на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, в национальном парке «Сайлюгемский».

Об этом информирует газета «Известия».

Следы пребывания 13 снежных барсов были обнаружены в регионе в 2022 году.

Учёные из России, Монголии и Киргизии исследуют места обитания ирбисов, установят фотоловушки, соберут материалы для молекулярно-генетического анализа.

«Результаты экспедиции эксперты объявят уже в октябре, когда проведут анализ образцов, следов и кадров фотоловушек», — говорится в пресс-релизе.

Экспедиция продлится до 27 сентября.

Ранее доктор географических наук Владимир Черноок рассказал, что в сентябре из Санкт-Петербурга на архипелаг Медвежьи острова в Арктике отправится научная экспедиция для изучения популяции белых медведей.