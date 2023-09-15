На Алтае экспедиция по изучению снежного барса стартует 18 сентября
- РИА Новости
Об этом информирует газета «Известия».
Следы пребывания 13 снежных барсов были обнаружены в регионе в 2022 году.
Учёные из России, Монголии и Киргизии исследуют места обитания ирбисов, установят фотоловушки, соберут материалы для молекулярно-генетического анализа.
«Результаты экспедиции эксперты объявят уже в октябре, когда проведут анализ образцов, следов и кадров фотоловушек», — говорится в пресс-релизе.
Экспедиция продлится до 27 сентября.
Ранее доктор географических наук Владимир Черноок рассказал, что в сентябре из Санкт-Петербурга на архипелаг Медвежьи острова в Арктике отправится научная экспедиция для изучения популяции белых медведей.