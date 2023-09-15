Узнать больше

На Алтае экспедиция по изучению снежного барса стартует 18 сентября

Короткая ссылка
В пресс-службе межрегиональной ассоциации «Ирбис» сообщили, что 18 сентября начнётся международная экспедиция по изучению снежного барса на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, в национальном парке «Сайлюгемский».
На Алтае экспедиция по изучению снежного барса стартует 18 сентября
  • РИА Новости

Об этом информирует газета «Известия».

Следы пребывания 13 снежных барсов были обнаружены в регионе в 2022 году.

Учёные из России, Монголии и Киргизии исследуют места обитания ирбисов, установят фотоловушки, соберут материалы для молекулярно-генетического анализа.

«Результаты экспедиции эксперты объявят уже в октябре, когда проведут анализ образцов, следов и кадров фотоловушек», — говорится в пресс-релизе.

Экспедиция продлится до 27 сентября.

Ранее доктор географических наук Владимир Черноок рассказал, что в сентябре из Санкт-Петербурга на архипелаг Медвежьи острова в Арктике отправится научная экспедиция для изучения популяции белых медведей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить