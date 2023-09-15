В столице состоится ХХ Международный фестиваль «Москва встречает друзей»

В столице с 1 по 10 октября состоится ХХ Международный фестиваль «Москва встречает друзей».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в рамках фестиваля детского творчества состоятся 14 концертов и две выставки художественных работ в Московском международном доме музыки (Светлановский зал), Государственном академическом Большом театре (Бетховенский зал) и на других площадках.

Также состоятся мастер-классы, вручение музыкальных инструментов, специальных призов «Милосердие» и именных стипендий.

Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 сентября в Москве откроется VI Большой Детский фестиваль.