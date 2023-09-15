Узнать больше

В столице состоится ХХ Международный фестиваль «Москва встречает друзей»

Короткая ссылка
В столице с 1 по 10 октября состоится ХХ Международный фестиваль «Москва встречает друзей».
В столице состоится ХХ Международный фестиваль «Москва встречает друзей»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в рамках фестиваля детского творчества состоятся 14 концертов и две выставки художественных работ в Московском международном доме музыки (Светлановский зал), Государственном академическом Большом театре (Бетховенский зал) и на других площадках.

Также состоятся мастер-классы, вручение музыкальных инструментов, специальных призов «Милосердие» и именных стипендий.

Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 сентября в Москве откроется VI Большой Детский фестиваль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить