Более 1,5 тысячи студентов примут участие в спартакиаде «Моспром — 2023»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Команды будут принимать участие в спартакиаде пятый год подряд, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Молодёжь будет участвовать в соревнованиях по лёгкой атлетике, плаванию, хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, бильярду, дартсу, шахматам, тэг-регби и киберспорту.
Финал состоится 30 сентября в спорткомплексе «Лужники».
Ранее «Радио 1» сообщило, что в Пересвете Московской области в августе состоялся финал всероссийского марафона «Земля спорта».