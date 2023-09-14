Более 1,5 тысячи студентов примут участие в спартакиаде «Моспром — 2023»

В спартакиаде «Моспром — 2023» примут участие более 1,5 тыс. студентов из 18 ведущих столичных вузов и 27 колледжей. Они будут состязаться в 12 видах спорта.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Команды будут принимать участие в спартакиаде пятый год подряд, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Молодёжь будет участвовать в соревнованиях по лёгкой атлетике, плаванию, хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, бильярду, дартсу, шахматам, тэг-регби и киберспорту.

Финал состоится 30 сентября в спорткомплексе «Лужники».

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Пересвете Московской области в августе состоялся финал всероссийского марафона «Земля спорта».