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В преддверии Московского марафона в столичных парках пройдут забеги

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Тематические забеги (фан-раны) для всех желающих пройдут в столичных парках в субботу, 16 сентября, накануне юбилейного Московского марафона.
В преддверии Московского марафона в столичных парках пройдут забеги
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, в парке Горького состоится забег на 5 км, организованный совместно с движением «5 вёрст». Центральный старт посетят организаторы Московского марафона, опытные бегуны и профессиональные атлеты, чтобы поприветствовать участников и пожелать им удачи.

Также старты пройдут в парке «Кузьминки».

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Пересвете Московской области в августе состоялся финал всероссийского марафона «Земля спорта».

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