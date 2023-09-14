ЮНЕСКО решило не включать вулканы Камчатки в список объектов под угрозой

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение не вносить природный объект «Вулканы Камчатки» в список объектов всемирного наследия, которые находятся под угрозой.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зампредседателя российского правительства Виктории Абрамченко.

Отмечается, что ранее в ЮНЕСКО предложили внести «Вулканы Камчатки» в этот реестр в связи с планами строительства туристического комплекса на территории природного объекта.

По словам Абрамченко, комитет всемирного наследия организации в ходе проходящей под председательством Саудовской Аравии сессии счёл преждевременным внесение «Вулканов Камчатки» в список объектов под угрозой.

В конце августа эксперты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг лучших направлений для экстремального туризма в России и за рубежом. В пределах страны в топ среди прочих вошли Камчатка и Байкал, а за её пределами — Бали и Непал. RT ознакомился с полным списком попавших в список стран и регионов.