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Метеоролог Позднякова рассказала подробности о предстоящих магнитных бурях

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Метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что магнитные бури связаны с определёнными возмущениями и выбросами солнечной энергии непосредственно на Солнце.
Метеоролог Позднякова рассказала подробности о предстоящих магнитных бурях
  • РИА Новости

«Что касается ближайших дней, те организации, с которыми мы сотрудничаем, дают нам возможность следить за этими природными явлениями. Во всяком случае, Институт земного магнетизма на ближайшие дни даёт информацию о том, что фон будет от слабовозмущённого до возмущённого», — сказала она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, 14—16 сентября поле будет возмущённым, но преимущественно спокойным.

Как отметила Позднякова, прогноз магнитной активности уточняется практически ежедневно.

Ранее Артём Абунин, руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, высказался в беседе с телеканалом «Звезда» о феномене магнитных бурь.

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