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Синоптики рассказали о погоде в Москве с 14 сентября

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Синоптики рассказали о погоде в Москве с 14 сентября.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в четверг ожидается кратковременный дождь и температура +15...+20 °С.

Метеоролог Татьяна Позднякова добавила, что в пятницу температура понизится — дневная погода сохранится в пределах +18...+20 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что минувшая ночь стала самой холодной текущей осенью в московском регионе.

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