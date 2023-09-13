Ксения Шойгу откроет чемпионат «Гонки Героев» в Подмосковье 16 сентября

Чемпионат «Гонки Героев» состоится 16 сентября на территории горнолыжного клуба имени Леонида Тягачёва в Московской области. Его участниками станут члены сборной России по гонкам с препятствиями и другие сильнейшие спортсмены из десятка регионов страны.

Атлеты преодолеют трассу длиной 9,3 км и 35 препятствий. Также можно будет проявить себя на «Золотом километре».

Чемпионат пройдёт в форматах PRO и AGE.

Отдельно состоится чемпионат России по гонкам с препятствиями на дистанции 100 м.

Кроме того, запланирована завершающая в сезоне классическая «Гонка Героев» (для любителей). Принять участие в ней можно будет в массовом, командном или корпоративном формате. На старт выйдут около 3 тыс. человек.

Откроет чемпионат «Гонки Героев» в Подмосковье Ксения Шойгу.