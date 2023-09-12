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Среднемесячная температура воздуха в Татарстане в августе превысила норму на 1—3 градуса

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Среднемесячная температура воздуха в Татарстане в августе 2023 года составила +19...+21 °С, что выше нормы на 1—3 градуса.
Среднемесячная температура воздуха в Татарстане в августе превысила норму на 1—3 градуса
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В первой декаде месяца среднесуточные температуры воздуха составляли +22...+24 °С, во второй — +21...+24 °С, в третьей — +12...+15 °С.

Осадков в августе выпало от 5 до 55 мм, что составляет 10—110% от нормы.

Ранее в пресс-службе администрации Тюмени предупредили жителей о ночных заморозках, температура воздуха ночью 12—15 сентября местами может опускаться до -5 °С.

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