Среднемесячная температура воздуха в Татарстане в августе превысила норму на 1—3 градуса
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В первой декаде месяца среднесуточные температуры воздуха составляли +22...+24 °С, во второй — +21...+24 °С, в третьей — +12...+15 °С.
Осадков в августе выпало от 5 до 55 мм, что составляет 10—110% от нормы.
Ранее в пресс-службе администрации Тюмени предупредили жителей о ночных заморозках, температура воздуха ночью 12—15 сентября местами может опускаться до -5 °С.