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К московской сети Wi-Fi подключились более 12,5 млн раз за лето

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Бесплатным городским интернетом в Москве воспользовались более 12,5 млн раз за лето, заявил глава проекта «Городской вайфай» Департамента информационных технологий Александр Харитонов.
К московской сети Wi-Fi подключились более 12,5 млн раз за лето

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Среди самых популярных мест для подключения к Wi-Fi стали улицы и парки в центре столицы. Среди них — Охотный ряд, Маросейка, Солянка, Манежная площадь, Никитский бульвар.

«Только с июня по август горожане передали в общей сложности более 4,5 млн гигабайт трафика, а количество подключений к Сети превысило 12,5 млн», — сказал Харитонов.

Ранее сообщалось, что подключиться к бесплатному интернет-соединению также можно на автовокзалах «Южные ворота» и «Северные ворота», «Саларьево», на Северном и Южном речных вокзалах, на Центральном автовокзале, а также на автостанциях «Орехово» и «Варшавская».

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