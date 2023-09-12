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Премьера фильма Кирилла Косолапова из цикла «Другие люди?» о фонде «Дорога жизни» состоится 20 сентября

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Премьерный показ фильма российского режиссёра Кирилла Косолапова из цикла «Другие люди?» о фонде «Дорога жизни» состоится 20 сентября.
Премьера фильма Кирилла Косолапова из цикла «Другие люди?» о фонде «Дорога жизни» состоится 20 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © aerogondo

Показ пройдёт на площадке Noodome.club по адресу: Романов переулок, 2с1. Начало в 20:00.

Длительность фильма — 20 минут.

Отмечается, что далее будет обсуждение и дискуссия на тему «Что ещё мы можем сделать для таких детей, как героиня фильма, и для таких организаций, как фонд «Дорога жизни».

«Другие люди?» — цикл документальных фильмов о благотворительных и социальных проектах, о людях, которые их создают, о волонтёрском движении, деятельном милосердии и об участии в жизни тех, кто остро нуждается в помощи.

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