Глава РФПИ: в России есть месторождения почти всех видов полезных ископаемых

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на территории России есть месторождения практически всех видов полезных ископаемых.

«На территории России имеются месторождения практически всех видов полезных ископаемых. Российский минерально-сырьевой комплекс с обширной ресурсной базой, в том числе по ряду редкоземельных и дефицитных полезных ископаемых, традиционно представляет значительный интерес для частных инвесторов», — заявил Дмитриев.

При этом бизнес иногда сталкивается с необходимостью больших расходов на геологоразведку, с трудностями при определении рентабельности месторождений, рассказал он.

«В рамках стратегического партнёрства РФПИ и Федеральное агентство по недропользованию объединяют усилия и экспертизу для стимулирования инвестиционного процесса в сфере недропользования», — отметил Дмитриев.

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.