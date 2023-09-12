Глава РФПИ: в России есть месторождения почти всех видов полезных ископаемых
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«На территории России имеются месторождения практически всех видов полезных ископаемых. Российский минерально-сырьевой комплекс с обширной ресурсной базой, в том числе по ряду редкоземельных и дефицитных полезных ископаемых, традиционно представляет значительный интерес для частных инвесторов», — заявил Дмитриев.
При этом бизнес иногда сталкивается с необходимостью больших расходов на геологоразведку, с трудностями при определении рентабельности месторождений, рассказал он.
«В рамках стратегического партнёрства РФПИ и Федеральное агентство по недропользованию объединяют усилия и экспертизу для стимулирования инвестиционного процесса в сфере недропользования», — отметил Дмитриев.
Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.