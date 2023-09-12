Узнать больше

Глава РФПИ: в России есть месторождения почти всех видов полезных ископаемых

Короткая ссылка
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на территории России есть месторождения практически всех видов полезных ископаемых.
Глава РФПИ: в России есть месторождения почти всех видов полезных ископаемых
  • Gettyimages.ru
  • © agnormark

«На территории России имеются месторождения практически всех видов полезных ископаемых. Российский минерально-сырьевой комплекс с обширной ресурсной базой, в том числе по ряду редкоземельных и дефицитных полезных ископаемых, традиционно представляет значительный интерес для частных инвесторов», — заявил Дмитриев.

При этом бизнес иногда сталкивается с необходимостью больших расходов на геологоразведку, с трудностями при определении рентабельности месторождений, рассказал он.

«В рамках стратегического партнёрства РФПИ и Федеральное агентство по недропользованию объединяют усилия и экспертизу для стимулирования инвестиционного процесса в сфере недропользования», — отметил Дмитриев.

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить