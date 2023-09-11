В России в прокат вышли «Барби» и «Оппенгеймер»

В российских кинотеатрах начали показывать две популярные зарубежные картины — «Барби» и «Оппенгеймер».

Согласно сервису «Яндекс Афиша», посмотреть «Барби» можно в московском кинотеатре «Атмосфера» в Домодедове, в торговом центре «Выходной» в Люберцах и в «Вики Синема» в торгово-развлекательном центре «Зиг-Заг», который находится недалеко от станции московского метро «Яхромская».

Фильм «Оппенгеймер» показывают в «Атлантис Кино» в Москве (ТРЦ «Галерея Атлантис»), в нескольких кинотеатрах сети «Киноград» и в «Матрице» в Домодедове.

Также обе ленты в качестве предсеансного обслуживания можно посмотреть в зале «Радуга Кино» (ТРЦ «Мегаполис»). «Оппенгеймер» показывают перед российским мультфильмом «Дубак», а «Барби» будет идти с 14 сентября перед картиной «Быстрые свидания».

Кроме того, картины идут в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Тюмени и других городах России.

Ранее психолог рассказала RT, что концепция фильма «Барби» построена на гротеске и сатире.