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В Москве открыли для экскурсий два зала Сандуновских бань

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Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что в Москве завершили реставрацию двух исторических залов Сандуновских бань.
В Москве открыли для экскурсий два зала Сандуновских бань
  • РИА Новости

Открытие залов приурочили к 215-летнему юбилею со дня основания комплекса, передаёт телеканал «360».

Чтобы оценить новый интерьер, можно посетить экскурсию «Сквозь пространство и время» 12 и 19 сентября.

Емельянов отметил, что в ходе реставрационных работ специалисты восстановили цветовое оформление холлов, соответствующее историческому, а также три мозаичных панно.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что в столице провели бесплатную экскурсию по новому флагманскому центру городской клинической больницы №15 им. О.М. Филатова перед его открытием.

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