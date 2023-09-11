На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

«Гавайская вулканическая обсерватория Геологической службы США (HVO) заметила вулканическую активность на изображениях с веб-камеры на вершине Килауэа, а также получила полевые отчёты, которые указывают на начало извержения», — говорится в сообщении службы.

Объявлен «красный» код авиационной опасности.

В августе специалисты зафиксировали пепловый выброс на высоту 2,8 км на вулкане Эбеко на Курилах.