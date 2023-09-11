Узнать больше

Доктор наук Пулинец назвал землетрясение в Марокко аномальным

Короткая ссылка
Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, автор научных работ о землетрясениях Сергей Пулинец выразил мнение, что мощное землетрясение в Марокко 8 сентября выглядит аномальным.
Доктор наук Пулинец назвал землетрясение в Марокко аномальным
  • AP
  • © Mosa'ab Elshamy

Необычность в том, что активизировались Африканская и Аравийские плиты, поделился специалист в беседе с URA.RU.

«Затронут Африканский континент, который раньше не очень был заметен в сейсмической активности. Это необычно. В Марокко никто не ожидал землетрясений», — отметил Пулинец.

Специалист также добавил, что в ближайшие дни не исключено повторение подземных толчков на территории Северной Африки.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Марокко возросло до 2122.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить