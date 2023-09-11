Доктор наук Пулинец назвал землетрясение в Марокко аномальным
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Необычность в том, что активизировались Африканская и Аравийские плиты, поделился специалист в беседе с URA.RU.
«Затронут Африканский континент, который раньше не очень был заметен в сейсмической активности. Это необычно. В Марокко никто не ожидал землетрясений», — отметил Пулинец.
Специалист также добавил, что в ближайшие дни не исключено повторение подземных толчков на территории Северной Африки.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Марокко возросло до 2122.