Синоптик Шувалов рассказал об аномально тёплой погоде в ряде регионов на неделе
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«Аномальное потепление ожидается на севере европейской территории России, на Северном и Среднем Урале и в северо-западной Сибири... Аномалии температур от Санкт-Петербурга до Салехарда и Нового Уренгоя будут превышать 4—5 градусов. Это очень значительное отклонение», — заметил Шувалов в интервью URA.RU.
Так, дневные температуры в Архангельске до пятницы составят +15…+20 °С, в Санкт-Петербурге — +22…+24 °С, на Среднем Урале — +16…+18 °С.
К пятнице, 15 сентября, до +20 °С ожидается в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Челябинске, уточнил метеоролог.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе в Москве и Центральной России ожидается бабье лето.