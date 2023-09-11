Синоптик Шувалов рассказал об аномально тёплой погоде в ряде регионов на неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал об аномально тёплой погоде, которая установится в ближайшую неделю в нескольких российских регионах.

«Аномальное потепление ожидается на севере европейской территории России, на Северном и Среднем Урале и в северо-западной Сибири... Аномалии температур от Санкт-Петербурга до Салехарда и Нового Уренгоя будут превышать 4—5 градусов. Это очень значительное отклонение», — заметил Шувалов в интервью URA.RU.

Так, дневные температуры в Архангельске до пятницы составят +15…+20 °С, в Санкт-Петербурге — +22…+24 °С, на Среднем Урале — +16…+18 °С.

К пятнице, 15 сентября, до +20 °С ожидается в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Челябинске, уточнил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе в Москве и Центральной России ожидается бабье лето.