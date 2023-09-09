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Умер режиссёр Николай Шейко

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Заслуженный деятель искусств, режиссёр Николай Шейко скончался в возрасте 85 лет.
Умер режиссёр Николай Шейко
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили на сайте МХТ имени А.П. Чехова.

«Печальная весть: не стало Николая Михайловича Шейко, режиссёра, заслуженного деятеля искусств России, много лет возглавлявшего литературную часть МХТ. Этой весной мы отметили его 85-летие», — говорится в сообщении.

Театр выражает соболезнования его супруге, а также друзьям и коллегам Шейко. Прощание с режиссёром состоится 13 сентября в МХТ имени А.П. Чехова, после его похоронят на Митинском кладбище.

Ранее сообщалось, что итальянский режиссёр Джулиано Монтальдо скончался на 94-м году жизни.

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