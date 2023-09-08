Памятник воинам Владимирского пехотного полка восстановят в Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Константинова.
Памятник был открыт в 1902 году. Он не сохранился.
«Мы займёмся этим вопросом, и к следующей осени за благотворительные средства памятнику будет возвращён его первоначальный, исторический облик», — сказал Константинов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что водонапорную башню железнодорожной станции Мытищи в Московской области признали объектом культурного наследия регионального значения.