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Памятник воинам Владимирского пехотного полка восстановят в Крыму

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В Крыму планируют восстановить памятник воинам Владимирского пехотного полка, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Памятник воинам Владимирского пехотного полка восстановят в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Константинова.

Памятник был открыт в 1902 году. Он не сохранился.

«Мы займёмся этим вопросом, и к следующей осени за благотворительные средства памятнику будет возвращён его первоначальный, исторический облик», — сказал Константинов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что водонапорную башню железнодорожной станции Мытищи в Московской области признали объектом культурного наследия регионального значения.

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