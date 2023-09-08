Памятник воинам Владимирского пехотного полка восстановят в Крыму

В Крыму планируют восстановить памятник воинам Владимирского пехотного полка, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Константинова.

Памятник был открыт в 1902 году. Он не сохранился.

«Мы займёмся этим вопросом, и к следующей осени за благотворительные средства памятнику будет возвращён его первоначальный, исторический облик», — сказал Константинов.

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