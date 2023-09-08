Синоптик Шувалов: тайфун «Юаньян» не угрожает российским регионам

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что тайфун «Юаньян», бушующий в Японии, не представляет опасности для российских регионов.

Тайфун угрожает в основном восточному побережью Японских островов, где, по разным оценкам, может выпасть 100—200 мм осадков, то есть «очень значительное количество», отметил синоптик в разговоре с газетой «Известия».

«Есть небольшая вероятность того, что тайфун заденет крайний юг Курильской гряды, но таких интенсивных осадков там уже не будет», — заключил Шувалов.

Ранее первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что ущерб, нанесённый региону в результате тайфуна, оценивается примерно в 10 млрд рублей.