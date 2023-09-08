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Синоптик Шувалов: тайфун «Юаньян» не угрожает российским регионам

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что тайфун «Юаньян», бушующий в Японии, не представляет опасности для российских регионов.
Синоптик Шувалов: тайфун «Юаньян» не угрожает российским регионам
  • AFP
  • © Kazuhiro NOGI

Тайфун угрожает в основном восточному побережью Японских островов, где, по разным оценкам, может выпасть 100—200 мм осадков, то есть «очень значительное количество», отметил синоптик в разговоре с газетой «Известия».

«Есть небольшая вероятность того, что тайфун заденет крайний юг Курильской гряды, но таких интенсивных осадков там уже не будет», — заключил Шувалов.

Ранее первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что ущерб, нанесённый региону в результате тайфуна, оценивается примерно в 10 млрд рублей.

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