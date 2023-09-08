В рамках ВЭФ-2023 состоятся сессии по кинопроизводству

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 10 и 12 сентября состоятся сессии по развитию регионального кинопроизводства.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Так, 10 сентября будет организована сессия «Феномен российского кинематографа: национальное кино как двигатель экономики регионов» академией «Дух огня». На форуме обсудят перспективы развития киноиндустрии в регионах России и создания кинокластера на Дальнем Востоке.

Также в павильоне «Душа России. Север» 12 сентября «Дух огня» проведёт питчинг нескольких десятков киноработ, снятых в регионах России.

Кроме того, 12 сентября состоится сессия «Креативный потенциал Сибири и Дальнего Востока: возможности кинопроизводства», в рамках которой обсудят в том числе опыт Якутии в сфере кино.

Ранее сообщалось, что на ВЭФ-2023 10 сентября Минвостокразвития представит цифровую инсталляцию «Парящее золото» современного китайского художника Линь Цзюньтина.