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Власти Башкирии рассказали о причинах появления медведей в населённых пунктах

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Заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Камиль Биргулиев рассказал о причинах появления медведей в населённых пунктах.
Власти Башкирии рассказали о причинах появления медведей в населённых пунктах
  • Gettyimages.ru
  • © USO

Об этом сообщает mkset.ru.

Биргулиев объяснил, что ввиду ужесточения законодательства об охране животных, которое направлено на борьбу с браконьерством, популяция медведей растёт. Они начинают осваивать новые территории и приходят в места проживания людей.

Так, медведи были замечены в Уфимском, Стерлитамакском, Кушнаренковском, Стерлибашевском и Шаранском районах.

Ранее житель курильского острова Итуруп рассказал RT о встрече с медведем, которую он снял на видео. По словам мужчины, он встретил этого медведя не в первый раз.

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