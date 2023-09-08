Выставка Серова впервые открылась в иркутской галерее искусств
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Около полусотни картин доставили из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, передаёт ОТР.
Заведующий экспозиционно-выставочным отделом Русского музея Денис Селянин выразил мнение, что Русский музей таким образом популяризирует отечественное изобразительное искусство. И для жителей Иркутска и других городов с этой точки зрения такие выставки крайне важны.
Ранее сообщалось, что в Тюмени 9 сентября состоится открытие выставки работ художника Василия Кандинского «Цветозвуки».