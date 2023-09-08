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Выставка Серова впервые открылась в иркутской галерее искусств

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Иркутская Галерея сибирского искусства впервые представила большую выставку полотен Валентина Серова, выдающегося художника XIX века.
Выставка Серова впервые открылась в иркутской галерее искусств
  • Gettyimages.ru

Около полусотни картин доставили из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, передаёт ОТР.

Заведующий экспозиционно-выставочным отделом Русского музея Денис Селянин выразил мнение, что Русский музей таким образом популяризирует отечественное изобразительное искусство. И для жителей Иркутска и других городов с этой точки зрения такие выставки крайне важны.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 9 сентября состоится открытие выставки работ художника Василия Кандинского «Цветозвуки».

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