Выставка Серова впервые открылась в иркутской галерее искусств

Иркутская Галерея сибирского искусства впервые представила большую выставку полотен Валентина Серова, выдающегося художника XIX века.

Около полусотни картин доставили из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, передаёт ОТР.

Заведующий экспозиционно-выставочным отделом Русского музея Денис Селянин выразил мнение, что Русский музей таким образом популяризирует отечественное изобразительное искусство. И для жителей Иркутска и других городов с этой точки зрения такие выставки крайне важны.

Ранее сообщалось, что в Тюмени 9 сентября состоится открытие выставки работ художника Василия Кандинского «Цветозвуки».