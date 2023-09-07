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Собянин рассказал об открытии уникальной подземной галереи в парке «Зарядье»

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил выставочный зал под землёй в парке «Зарядье».
Собянин рассказал об открытии уникальной подземной галереи в парке «Зарядье»

«Сегодня открыли уникальное многофункциональное подземное пространство — «Паркинг Галерея». В новом выставочном зале можно проводить самые разнообразные мероприятия — от выставок до концертов и спектаклей», — цитирует Собянина портал мэра и правительства.

Первым проектом галереи стала выставка выпускников художественных и архитектурных вузов столицы «Выпуск'23».

На экспозиции представлено более 450 работ разных жанров и видов искусства — от живописи и скульптуры до видео-арта и компьютерных игр.

«Новым пространством смогут пользоваться как профессиональные, так и начинающие художники», — отметил Собянин.

Пройти в галерею можно из разных частей парка, в том числе через павильон «Заповедное посольство», со стороны концертного зала и Москворецкой улицы, а также по любому спуску на парковку.

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