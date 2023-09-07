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В «Союзмультфильме» рассказали о готовящихся полнометражных проектах

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Студия «Союзмультфильм» готовит несколько полнометражных анимационных проектов. В частности, будет экранизирована серия книг «Тайны Чароводья» — отечественный аналог «Гарри Поттера».
В «Союзмультфильме» рассказали о готовящихся полнометражных проектах
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Сейчас у нас в разработке несколько полнометражных фильмов, один из которых мы уже широко анонсировали — это «Формула воды». Это крупный анимационный проект с собственной вселенной, который расскажет про планету, где пресная вода оказалась в руках злодеев», — сообщили RuNews24.ru в пресс-службе студии.

Также мультипликаторы анонсировали анимационный фильм по книге Олега Роя «Малуша» о варяге, пришедшем на русскую землю.

Кроме того, специалисты собираются экранизировать серию книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья». В настоящее время разрабатывается сценарий. В планах у студии в ближайшие несколько лет выпустить серию мультфильмов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона» состоялся 2 сентября в подмосковном Егорьевске.

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