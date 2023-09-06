Новая экспозиция откроется 10 сентября в зоопарке Удмуртии

В Ижевском зоопарке откроется новая экспозиция в честь 15-летия учреждения. Увидеть её можно будет с 10 сентября.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Экспозиция создана за счёт расширения и оптимизации площади зоопарка — здесь будет тропинка для прогулок и новые вольеры с животными. Среди них будут яки, северные олени, а также шотландская горная корова — хайленд, которая появится здесь впервые», — заявил Денис Удалов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Всего в зоопарке содержится более 750 особей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском зоопарке имени Шило родился детёныш у пары гималайских таров.